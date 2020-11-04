Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

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Награждение победителей регионального конкурса Славим человека труда-2012. Екатеринбург, усталость, закрыл уши руками, заткнул уши
Заложенность ушей может быть проявлением не только коронавируса, но и ОРВИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У людей с коронавирусной инфекцией могут быть заложены уши. О таком нетипичном для COVID-19 симптоме сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19. К такому выводу пришли турецкие ученые», — приводит слова Пшеничной РИА «Новости». Порядка 18% заболевших коронавирусом имели этот признак.

Однако заложенность ушей может встречаться и при ОРВИ, уточнила Пшеничная. По ее словам, к врачу следует обратиться, если симптом не проходит в течение нескольких дней или если появится боль в ухе.

Ранее сообщалось, что при коронавирусе больной может столкнуться также со звоном или шумом в ушах, пишет «Ридус». Уточняется, что у некоторых людей полностью пропадал слух. Также ученые обнаружили, что коронавирусная инфекция может вызвать раздражение на пальцах ног, сообщает «Национальная служба новостей». У заболевших отмечалось опухание и покраснение пальцев и самой стопы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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