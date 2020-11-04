Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Заложенность ушей может быть проявлением не только коронавируса, но и ОРВИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей с коронавирусной инфекцией могут быть заложены уши. О таком нетипичном для COVID-19 симптоме сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19. К такому выводу пришли турецкие ученые», — приводит слова Пшеничной РИА «Новости». Порядка 18% заболевших коронавирусом имели этот признак.

Однако заложенность ушей может встречаться и при ОРВИ, уточнила Пшеничная. По ее словам, к врачу следует обратиться, если симптом не проходит в течение нескольких дней или если появится боль в ухе.

Ранее сообщалось, что при коронавирусе больной может столкнуться также со звоном или шумом в ушах, пишет «Ридус». Уточняется, что у некоторых людей полностью пропадал слух. Также ученые обнаружили, что коронавирусная инфекция может вызвать раздражение на пальцах ног, сообщает «Национальная служба новостей». У заболевших отмечалось опухание и покраснение пальцев и самой стопы.