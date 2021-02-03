Прощание с бывшим первым замгубернатора Курганской области Александром Бухтояровым проходит в ДКМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на прощание с бывшим первым замгубернатора Курганской области Александром Бухтояровым приехали представители власти и бизнеса. Церемония прошла во Дворце культуры машиностроителей, передает корреспондент URA.RU.

На прощание с бывшим коллегой прибыл экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов. В числе тех, кто также пришел почтить память высокопоставленного чиновника — председатель облдумы Дмитрий Фролов, сенатор Сергей Муратов, глава курганских единороссов Евгений Кафеев, замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина, глава Кургана Андрей Потапов, начальник управления по физкультуре и спорту Александр Васильев, председатель общественной палаты Михаил Белоусов, глава курганского Роскомнадзора Елена Овчинникова, депутат облдумы Константин Гладковский, промышленник Дмитрий Парышев.

На прощание прибыли коллеги Бухтоярова — бывшие: замгубернатора Валерий Миронов и Александр Мазеин, начальник управления соцзащиты Вера Демина, советник губернатора Владимир Усманов, мэры Кургана — Виктор Серков, Сергей Руденко, глава администрации Кургана Александр Якушев. Присутствуют действующие сотрудники правительства, которые работали с Бухтояровым.

Тело усопшего находилось в зале в закрытом гробу со стеклянных окном возле головы. Бухтояров умер на 72-м году жизни вечером 1 февраля в больнице. По данным инсайдеров, у него был диагностирован коронавирус. В последние дни экс-чиновник находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.

Бухтояров считался правой рукой экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова. В должности первого замгубернатора он проработал 16 лет, с января 1997 года. 27 мая 2013 года он ушел в отставку по собственному желанию, объяснив свое решение состоянием здоровья.

Александр Бухтояров был правой рукой экс-губернатора Олега Богомолова в течение 16 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство города прибыло почтить память Бухтоярова — глава Кургана Андрей Потапов (в центре), первый зам главы Кургана Андрей Жижин (справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Действующие сотрудники правительства, которые работали с Бухтояровым, прибыли на прощание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На похороны экс-замгубернатора Курганской области Александра Бухтоярова прибыл сенатор Сергей Муратов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU