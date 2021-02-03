Из-за разрыва трубопровода в ЯНАО погиб вахтовик

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На месторождении в Красноселкупском районе при выполнении работ погиб сотрудник компании ЗАО «Тернефтегаз», которая принадлежит «Новатэку» и концерну Total. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственный комитет ЯНАО на своем официальном сайте.

По данным следствия в пожарном трубопроводе на территории месторождения образовалась ледяная пробка. Ее и устраняли работники: «В процессе выполнения работ, в нарушении технологического процесса и правил безопасности, слесарь-ремонтник ЗАО „Тернефтегаз“ с помощью углошлифовальной машины произвел прорезь в теле трубопровода, в результате чего произошла разгерметизация трубопровода с направленным гидравлическим ударом воздушно-водяной эмульсии, потоком которого был смертельно травмирован потерпевший», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте следственного комитета.

Получить комментарий в компании не удалось — на звонки корреспондент никто не ответил. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее агентство URA.RU сообщало о гибели рабочего на месторождении «Роснефти». Тогда водителя грузовика задавило металлической опорой.