Пермяк убил беременную жену и ее отца

Преступление было совершено в Дзержинском районе Перми Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Перми убил беременную жену, а затем расправился с ее отцом. Двойное убийство было совершено возле дома по ул Маяковского 41а микрорайона Заостровка, указано в группе «Подслушано Заостровка» во «Вконтакте». Очевидцы опубликовали в соцсетях фото произошедшего.

По информации СУ СКР по Пермскому краю, предполагаемый убийца уже задержан. Им оказался сожитель погибшей женщины. «В Дзержинском районе города Перми возле подъезда многоэтажного жилого дома было обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома тело женщины, оба с признаками насильственной смерти», — информирует СКР края.

По версии следствия, подозреваемый вооружился ножом и нанес им множественные ранения своей сожительнице и ее отцу. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Полиция осматривает место происшествия Фото: «Подслушано Заостровка», «Вконтакте»