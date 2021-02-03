В челябинском заксобрании снимают главное ограничение по COVID

Владимир Мякуш готовится провести первое очное заседание нового состава Заксобрания Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты заксобрания Челябинской области готовятся к первой с начала пандемии очной сессии парламента. Об этом сообщил URA.RU спикер Владимир Мякуш. До сих пор новый состав заксобрания ни разу «вживую» не встречался в полном составе.

«Губернатор Алексей Текслер на прошлой неделе снял часть коронавирусных ограничений. В том числе теперь разрешена 60%-я заполняемость залов. В нашем зале для заседаний достаточно мест, чтобы рассадить с соблюдением социальной дистанции всех 60 депутатов», — пояснил URA.RU Мякуш.

«Кроме того, часть депутатов уже переболели COVID и имеют антитела к вирусу. Кто-то успел поставить прививку. Это дает дополнительные гарантии безопасности», — добавил источник URA.RU в областном парламенте.

Смягчить карантин в регионе решили 1 февраля. Заболеваемость коронавирусом в области снижается уже вторую неделю: на сегодня выявили еще 272 зараженных, включая трех школьников. При этом уровень смертности остается стабильно высоким: сегодня скончались 16 пациентов с COVID, накануне — 15. Рекордом с начала пандемии остается цифра в 17 смертей за сутки.