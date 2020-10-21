Вадим Ромасенко — первый заболевший из семи вице-спикеров областного парламента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель председателя заксобрания Челябинской области и генеральный директор ООО «НОВАТЭК — Челябинск» Вадим Ромасенко госпитализирован с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщил источник URA.RU в региональном отделении «Единой России».

«Вадим Владимирович [Ромасенко] попал в больницу. КТ показало, что легкие поражены больше, чем на 50%», — рассказал URA.RU собеседник. По его словам, сейчас Ромасенко проходит курс терапии против COVID. В пресс-службе компании воздержались от комментариев. Ранее стало известно, что подтвердился коронавирус еще у одного депутата заксобрания — главврача областного онкоцентра Андрея Важенина. Начиная со второй сессии, заседания областного парламента решено проводить в онлайн-режиме.

С начала пандемии коронавирусом заболели многие VIP-челябинцы, в том числе четверть глав муниципалитетов. Накануне стало известно о заражении депутата Госдумы Валерия Гартунга. Справедливоросс участвовал в испытании отечественной вакцины «Спутник V», но от болезни его это не уберегло. Впрочем, сам Гартунг предположил, что попал в группу испытателей, получивших плацебо. Подробности своей болезни и лечения рассказали URA.RU вице-губернатор Анатолий Векшин и мэр Троицка Александр Виноградов.

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Восстанавливаются запреты на массовые мероприятия. Власти готовятся со 2 ноября отменить диспансеризацию, губернатор Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул.