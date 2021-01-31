Текслер ослабил карантин по коронавирусу в Челябинской области

Алексей Текслер отреагировал на спад заболеваемости COVID в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер отменил часть оставшихся в Челябинской области ограничений по коронавирусу. В регионе увеличена разрешенная наполняемость залов при проведении культурных и массовых мероприятий и возобновляется личный прием граждан в органах власти. Об этом глава области сообщил в Instagram.

«Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области постепенно улучшается. Принял решение снять некоторые ограничения. До 60% увеличиваем разрешенную вместимость культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Разрешено оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь те услуги, которые из-за пандемии предоставлялись только в электронном виде, вновь можно получить лично», — заявил Текслер.

Сейчас в Челябинской области из-за пандемии коронавируса запрещены полноценные массовые мероприятия, а также проведение дискотек и шоу-программ в развлекательных заведения. В кинотеатрах и театрах залы разрешено заполнять наполовину. Также продолжает действовать обязательный масочный режим. Режим повышенной готовности в регионе был продлен губернатором Алексеем Текслером до 21 февраля.

По данным на 1 февраля, с начала пандемии заразились COVID 45 498 жителей Челябинской области, выздоровели за это время 33 092 человек, а умер 1 761 южноуралец. Сейчас лечатся от новой инфекции 10 653 жителя региона, сообщили также URA.RU в челябинском минздраве.

За последнюю неделю из больниц выписали больше на 900 пациентов после COVID, чем госпитализировано. С семи тысяч коек для лечения коронавируса регион вышел цифру в 4 201, из 29 госпитальных баз « в строю» осталось 16. При сохранении динамики снижении заболеваемости с 3 февраля для приема плановых больных планируется отдать еще 700 «ковидных» коек.