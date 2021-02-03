После беседы в полиции подростки извинились друг перед другом Фото: пресс-группа межмуниципального УМВД «Нижнетагильское»

Избиению подростками девочки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) предшествовал словесный конфликт двух девочек. Жертва нападения оскорбила родственников оппонентки, что завершилось рукоприкладством. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.

«Обидчица рассказала полицейским, что оппонентка всячески оскорбляла ее, нелицеприятными фразами отзывалась о родителях. Поэтому решила таким образом вступиться за честь семьи, отозвав во двор», — поделился собеседник агентства. По его данным, нападавшая девочка живет с бабушкой. Ее родители устранились от воспитания дочери. У жертвы нападения нет родителей и бабушки, она воспитывается родственницей.

По данным полиции, жертвой насилия стала 13-летняя семиклассница. Возраст нападавших — 14 лет девочке, и 15 лет парню. Последний стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за правонарушение. «Вместе с приятелем она решила поставить на место оппонента, несколько раз ударив ее по лицу и телу. Серьезных травм пострадавшая, к счастью, не получила, но на щеке остался синяк», — рассказали в пресс-группе межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Остальным участникам конфликта от 12 до 14 лет, уточнили там. Обидчиков поставят на учет в ПДН.

Избиение группой подростков сверстницы произошло 3 февраля во дворе дома № 31а на Ленинградском проспекте. Видео происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». После публикации конфликта следственный комитет организовал проверку, чтобы выяснить — есть ли в действиях нападавших составы уголовных дел за побои и истязание.