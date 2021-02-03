03 февраля 2021

Избившие тагильчанку подростки подозреваются в двух преступлениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, в избиении участвовали девять подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле следственный комитет организовал доследственную проверку после группового избиения девушки подростками. В их действиях следователи ищут состав как минимум двух преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

Обстоятельства произошедшего 3 февраля инцидента устанавливают следователи Дзержинского следственного отдела. «В ходе проверки лицам, применявшим насилие в отношении пострадавшей, будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия в их действиях признаков преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Ход доследственной проверки взяла на контроль прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка исполнения действующего законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов и учреждений системы профилактики», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В полиции рассказали, что все участники инцидента местные жители, учатся в разных учебных заведениях. «Личности потерпевшей девочки и драчунов сотрудники полиции оперативно установили. В учебные заведения выехали сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних микрорайона Вагонка. Ситуацию взял на личный контроль начальник УМВД по Нижнему Тагилу полковник Ибрагим Абдулкадыров», — рассказал агентству Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Избиение группой подростков сверстницы произошло 3 февраля во дворе дома № 31 на Ленинградском проспекте. Видео происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

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