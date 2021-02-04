Пушков назвал сроки принятия закона о запрете трэш-стримов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол в МИА
Тема треш-стримов обсуждалась ранее на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Закон о запрете трэш-стримов (трансляциями в интернете, в ходе которых ведущие за деньги издеваются над людьми) может быть принят до середины июля. Об этом журналистам заявил глава рабочей группы — председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии, до летних отпусков», — приводит РИА «Россия сегодня» слова политика.

Ранее Пушков в разговоре с URA.RU объяснил, почему была создана рабочая группа по борьбе с трэш-стримами. Поводом для этого стали недавние инциденты, произошедшие во время трансляций. В октябре прошлого года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики. Самого Reeflay арестовали. По мнению Пушкова необходимо заставить интернет-платформы блокировать и удалять подобного рода контент.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...