Пушков назвал сроки принятия закона о запрете трэш-стримов

Закон о запрете трэш-стримов (трансляциями в интернете, в ходе которых ведущие за деньги издеваются над людьми) может быть принят до середины июля. Об этом журналистам заявил глава рабочей группы — председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии, до летних отпусков», — приводит РИА «Россия сегодня» слова политика.
Ранее Пушков в разговоре с URA.RU объяснил, почему была создана рабочая группа по борьбе с трэш-стримами. Поводом для этого стали недавние инциденты, произошедшие во время трансляций. В октябре прошлого года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики. Самого Reeflay арестовали. По мнению Пушкова необходимо заставить интернет-платформы блокировать и удалять подобного рода контент.
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