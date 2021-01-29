Совет Федерации хочет обязать интернет-компании удалять стримы, в которых издеваются над людьми Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Совете Федерации создана рабочая группа по борьбе с треш-стримами — трансляциями в интернете, в ходе которых ведущие за деньги издеваются над людьми. Как рассказал URA.RU глава рабочей группы — председатель комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор от Пермского края Алексей Пушков, запрет на такие стримы можно реализовать совместно с интернет-компаниями.

Поводом для создания рабочей группы по борьбе с треш-стримами стали недавние инциденты, произошедшие во время трансляций, объяснил URA.RU председатель комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики. Самого Reeflay арестовали.

«Мы посчитали, что треш-стримы с элементами насилия, представляющие угрозу жизни и здоровью человека, унижающие человеческое достоинство должны быть запрещены как таковые. Некоторые призывают только к пассивной реакции — наказывать, когда преступление уже совершено. С этим нельзя согласиться — мы должны запретить сам этот жанр, чтобы предупредить совершение преступлений. Нужно создать такие условия, при которых блогеры будут знать, что их ждет серьезное наказание за это», — сказал URA.RU сенатор. Он добавил, что сегодня зрители делают стримерам пожертвования, чтобы те продолжали издевательства.

Пушков также подчеркнул, что необходимо заставить интернет-платформы блокировать и удалять подобного рода контент. «Мы хотим обязать сетевые компании фильтровать контент и целенаправленно удалять треш-стримы из своего оборота», — продолжил председатель комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. В течение ближайших месяцев рабочая группа подготовит предложения по законодательному запрещению треш-стримов в виде поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях РФ, сообщил Пушков.