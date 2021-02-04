В Тюменской области стало в пять раз больше безработных

В пандемию тюменцы стали очень активно обращаться в службы занятости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области по итогам 2020 года количество безработных выросло практически в пять раз. Об этом говорят данные, размещенные на портале регионального департамента труда и занятости населения. При этом вакансий также стало больше, а самая высокая потребность у работодателей — в водителях, сварщиках и бетонщиках.

«По состоянию на 1 января 2020 года в Тюменской области численность граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных, составляла 4 301 человека. По состоянию на 1 января 2021 года — 20 014 человек», — такие данные приводятся на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

За год пандемии увеличилось и число тех, кто состоит на учете в целях поиска подходящей работы. В начале прошлого года таких граждан было 5 190, а по состоянию на 1 января текущего — 23 484. При этом количество тюменцев, которых удалось трудоустроить, выросло незначительно: с 45 227 до 49 755.

Вакансий по сравнению с прошлым годом в базе центра занятости стало больше — 32 394 против 21 829. Острее всего работодатели нуждаются в таких специалистах, как водители, сварщики и бетонщики. Также на работу в самые разные сферы очень часто готовы приглашать и неквалифицированный персонал.

Ранее URA.RU писало о причинах, по которым в Тюменской области так ощутимо возросло число безработных граждан. Это произошло из-за того, что многие из тех, кто раньше никогда не работал, либо делал это в «сером» секторе, заявили о себе официально.