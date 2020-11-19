Раскрыт масштаб безработицы в Тюменской области во время пандемии

В начале пандемии количество обращений в центры занятости Тюменской области значительно выросло Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В первые месяцы пандемии количество обращений в тюменские центры занятости людей, которые ранее нигде не работали, выросло на 50%. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте труда и занятости населения. Там предположили, что часть соискателей до локдауна работали, в так называемом, теневом секторе, не заключая с работодателями договоров о трудоустройстве.

«Выросло количество граждан, которые по данным информационных систем федеральных ведомств нигде не работали по несколько лет, либо не имели трудового стажа вообще. В отдельные месяцы процент таких граждан от общего количества обращающихся за помощью в службу занятости достигал более 50%. Возможно, что такие граждане долгое время трудились в так называемом теневом секторе без оформления трудовых отношений или отношений гражданско-правового характера», — пояснили агентству в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Там уточнили, что весной из-за введения обязательной самоизоляции помощь в поиске вакансий для соискателей фактически была сведена к нулю, так как большинство предприятий приостановили работу. По данным на ноябрь этого года, тюменским центрам занятости удалось трудоустроить 42819 человек.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области за год удвоилось количество безработных. С января по октябрь 2020 года в центры занятости региона обратились более 56 тысяч человек.