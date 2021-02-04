В дочке «Газпромнефти» сменился руководитель

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«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» возглавил Алексей Огродов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» сменился генеральный директор — компанию возглавил Алексей Огродов. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

В самой компании оперативно комментировать назначение отказались. Более подробную информацию пообещали предоставить позже.

Алексей Огородов с 2018 года был директором в «Газпром нефти», а в саму компанию пришёл в 2014 году. «В 2014 году получил предложение возглавить управление внутрискважинных работ Научно-Технического Центра „Газпром нефти“, в 2017 году переведен на вышестоящую позицию заместителя начальника Департамента по бурению и внутрискважинным работам», — говорится на официальном сайте компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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