В дочке «Газпромнефти» сменился руководитель

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» сменился генеральный директор — компанию возглавил Алексей Огродов. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
В самой компании оперативно комментировать назначение отказались. Более подробную информацию пообещали предоставить позже.
Алексей Огородов с 2018 года был директором в «Газпром нефти», а в саму компанию пришёл в 2014 году. «В 2014 году получил предложение возглавить управление внутрискважинных работ Научно-Технического Центра „Газпром нефти“, в 2017 году переведен на вышестоящую позицию заместителя начальника Департамента по бурению и внутрискважинным работам», — говорится на официальном сайте компании.
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