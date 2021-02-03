Минздрав РФ решит, кто достоин стать ректором пермского фармвуза

После рассмотрения Минздравом РФ кандидатов, начнется процедура выборов ректора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученый совет Пермской государственной фармакадемии (ПГФА) утвердил всех кандидатов, претендующих на должность ректора вуза. Документы по каждому их них направлены на согласование в Минздрав РФ. Об этом URA.RU рассказали в ПГФА.

«Документы по кандидатам [на пост ректора] направлены на рассмотрение аттестационной комиссии Минздрава РФ. Министерство должно рассмотреть представленных кандидатов на соответствие квалификационным требованиям и дать нам заключение», — сказал проректор по организационным вопросам и менеджменту качества ПГФА — председатель комиссии Николай Коробейников.

Коробейников отметил, что на рассмотрение кандидатов Минздраву отводится 60 рабочих дней. После того, как ведомство даст свое заключение, начинается процедура выборов ректора вуза. URA.RU писало, что на пост ректора ПГФА претендуют действующий ректор Алексей Турышев, завкафедры фармацевтической химии Ольга Олешко, профессор этой же кафедры Евгений Курбатов и завкафедры токсикологической химии вуза Тамара Малкова.