Вирусолог назвал срок возвращения к мирной жизни после пандемии

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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль
Срок возвращения к обычной жизни зависит от темпов вакцинации, напомнил Анатолий Альтштейн Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Высокие темпы вакцинации от коронавируса могут вернуть Россию к жизни без эпидограничений уже до конца года. С таким прогнозом выступил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Если люди будут вакцинироваться, то, возможно, до конца года мы сумеем перейти уже к мирной жизни», —сказал Альтштейн РИА «Новости». При этом COVID-19, скорее всего, никогда не исчезнет полностью, отметил ученый.

Значительного снижения темпов заболеваемости коронавирусом можно ожидать уже весной, добавил Альтштейн. «Но до нуля дойдет нескоро», — заключил вирусолог.

Ранее другой сотрудник центра Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов сказал URA.RU, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. По прогнозу ученого, Россия сможет отказаться от ограничений уже к лету.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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