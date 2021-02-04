Вирусолог назвал срок возвращения к мирной жизни после пандемии

Высокие темпы вакцинации от коронавируса могут вернуть Россию к жизни без эпидограничений уже до конца года. С таким прогнозом выступил вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Если люди будут вакцинироваться, то, возможно, до конца года мы сумеем перейти уже к мирной жизни», —сказал Альтштейн РИА «Новости». При этом COVID-19, скорее всего, никогда не исчезнет полностью, отметил ученый.
Значительного снижения темпов заболеваемости коронавирусом можно ожидать уже весной, добавил Альтштейн. «Но до нуля дойдет нескоро», — заключил вирусолог.
Ранее другой сотрудник центра Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов сказал URA.RU, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. По прогнозу ученого, Россия сможет отказаться от ограничений уже к лету.
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