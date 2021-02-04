Глава сети штабов Навального Леонид Волков заявил, что не будет анонсировать новых акций протеста до весны. Соратник блогера заявил, что протест «надо заканчивать на высокой точке».
«Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные… Мы хорошо подготовимся, и проведем его весной, летом», — заявил Волков во время YouTube-шоу «Навальный LIVE». Он также отметил, что «волну протеста нужно заканчивать на высокой точке», чтобы возможный спад протестов «не стал демотивацией и расстройством».
На слова Волкова отреагировала известная в Петербурге участница протестных движений Мария Новикова. «Нет, вы понимаете, во вторник Навального сажают на 2,8 лет, а в выходные мы сливаем уличный протест», — заявила в своем Телеграмм-канале Новикова.
В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли массовые незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. 2 февраля Симановский районный суд Москвы заменил условный срок блогера Алексея Навального реальным. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом. Песков заявил, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность, однако действия полиции по пресечению таких акций оправданны, передает RT. «Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношение нарушителей закона, участников незаконных акций», — сказал Песков.
Подписывайтесь на URA.RU в