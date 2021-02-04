04 февраля 2021

Соратник Навального рассказал, когда начнутся новые митинги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, митинг, шествие, екатеринбург , за навального
Акций протестов за Алексея Навального его штаб проводить пока не планирует Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Глава сети штабов Навального Леонид Волков заявил, что не будет анонсировать новых акций протеста до весны. Соратник блогера заявил, что протест «надо заканчивать на высокой точке».

«Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные… Мы хорошо подготовимся, и проведем его весной, летом», — заявил Волков во время YouTube-шоу «Навальный LIVE». Он также отметил, что «волну протеста нужно заканчивать на высокой точке», чтобы возможный спад протестов «не стал демотивацией и расстройством».

На слова Волкова отреагировала известная в Петербурге участница протестных движений Мария Новикова. «Нет, вы понимаете, во вторник Навального сажают на 2,8 лет, а в выходные мы сливаем уличный протест», — заявила в своем Телеграмм-канале Новикова.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли массовые незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. 2 февраля Симановский районный суд Москвы заменил условный срок блогера Алексея Навального реальным. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом. Песков заявил, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность, однако действия полиции по пресечению таких акций оправданны, передает RT. «Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношение нарушителей закона, участников незаконных акций», — сказал Песков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...