04 февраля 2021

Историки РВИО просят наказать Невзорова за реабилитации нацизма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в городе во время карантина . Тюмень, 75 лет победы в великой отечественной войне, украшение города к 9 мая
Радиоведущего «Эхо Москвы» Александра Невзорова историки обвиняют в умалении памяти участников и жертв Великой Отечественной войны Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Против радиоведущего «Эхо Москвы» Александра Невзорова попросили возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма. С таким заявлением Российское военно-историческое общество обратилось в Генеральную прокуратуру РФ.

Комментируя фильм «Зоя», посвященный Зое Космодемьянской, ведущий заявил в прямом эфире: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», пишут историки РВИО. «<…> считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ [Реабилитация нацизма]», — говорится в заявлении. В конце авторы просят надзорное ведомство привлечь Александра Невзорова к уголовной ответственности по этой статье.

Историки подчеркивают, что заслуги Космодемьянской признаны государством и публичные высказывания, направленные против нее, являются в конечном итоге умалением памяти участников Великой Отечественной войны. Также авторы заявления просят Генпрокуратуру провести проверку «по факту распространения Невзоровым А.Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...