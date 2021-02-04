Историки РВИО просят наказать Невзорова за реабилитации нацизма

Против радиоведущего «Эхо Москвы» Александра Невзорова попросили возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма. С таким заявлением Российское военно-историческое общество обратилось в Генеральную прокуратуру РФ.
Комментируя фильм «Зоя», посвященный Зое Космодемьянской, ведущий заявил в прямом эфире: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», пишут историки РВИО. «<…> считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ [Реабилитация нацизма]», — говорится в заявлении. В конце авторы просят надзорное ведомство привлечь Александра Невзорова к уголовной ответственности по этой статье.
Историки подчеркивают, что заслуги Космодемьянской признаны государством и публичные высказывания, направленные против нее, являются в конечном итоге умалением памяти участников Великой Отечественной войны. Также авторы заявления просят Генпрокуратуру провести проверку «по факту распространения Невзоровым А.Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».
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