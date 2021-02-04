«Ростех» назвал регионы, где построит мусоросжигающие заводы

«Ростех» перечислил города, где планирует построить мусорные теплоэлектростанции (МТЭС), перерабатывающие бытовые отходы в электроэнергию. Крупный инфраструктурный проект вырос в цене более чем в два раза — до 1,3 трлн рублей. Его обновленная стоимость теперь включает налоги и будущую модернизацию.
На первом этапе МТЭС может появиться в районе Сочи, Кавминводах и Тамани. На втором этапе подразумевается строительство заводов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, городах Самарской и Ростовской областей, пишет газета «Ведомости». Сейчас дочерняя структура «Ростеха» — «РТ-инвест» уже строит пять МТЭС в Подмосковье. Предполагается, что за год они будут сжигать не менее 3,35 млн тон отходов.
В корпорации ВЭБ.РФ, которая является одним из инвесторов проекта, заявили, что это предварительный список. «При его составлении руководствовались критерием, что заводы целесообразно создавать в агломерациях с максимальной плотностью населения и, соответственно, максимальным потоком отходов и оптимальной логистикой», — отметили инвесторы.
Источники финансирования пока что окончательно не определены, пишет газета «Известия». Разработчики проекта считают, что возможны и частные инвестиции и государственные. Однако они не исключают, что до 100 млрд рублей могут быть получены благодаря повышенным тарифам для потребителей энергии в течение 10 лет. «У нас две волны инвестиций — строительство будет стоить более 700 млрд рублей с НДС, а остальное пойдет на модернизацию через 15 лет», — объяснили в «РТ-Инвесте». Необходимость дополнительных инвестиций через 15 лет в компании объяснили тем, что все капитальные затраты и финансовые показатели рассчитываются на всем жизненном цикле проекта.
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