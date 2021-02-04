04 февраля 2021

«Ростех» назвал регионы, где построит мусоросжигающие заводы

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Посещение инициативными гражданами мусоросортировочного завода. Тюмень, мусор, помойка, тбо, гора, сортировка мусора, хлам, пресс, грязь, куча, сортированый мусор, тэо, отбросы, мусорные брикеты, отсортированный мусор, отходы для переработки, прессованный мусор
Пилотный проект с мусорными теплоэлектростанциями вскоре запустят в Московской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Ростех» перечислил города, где планирует построить мусорные теплоэлектростанции (МТЭС), перерабатывающие бытовые отходы в электроэнергию. Крупный инфраструктурный проект вырос в цене более чем в два раза — до 1,3 трлн рублей. Его обновленная стоимость теперь включает налоги и будущую модернизацию.

На первом этапе МТЭС может появиться в районе Сочи, Кавминводах и Тамани. На втором этапе подразумевается строительство заводов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, городах Самарской и Ростовской областей, пишет газета «Ведомости». Сейчас дочерняя структура «Ростеха» — «РТ-инвест» уже строит пять МТЭС в Подмосковье. Предполагается, что за год они будут сжигать не менее 3,35 млн тон отходов.

В корпорации ВЭБ.РФ, которая является одним из инвесторов проекта, заявили, что это предварительный список. «При его составлении руководствовались критерием, что заводы целесообразно создавать в агломерациях с максимальной плотностью населения и, соответственно, максимальным потоком отходов и оптимальной логистикой», — отметили инвесторы.

Источники финансирования пока что окончательно не определены, пишет газета «Известия». Разработчики проекта считают, что возможны и частные инвестиции и государственные. Однако они не исключают, что до 100 млрд рублей могут быть получены благодаря повышенным тарифам для потребителей энергии в течение 10 лет. «У нас две волны инвестиций — строительство будет стоить более 700 млрд рублей с НДС, а остальное пойдет на модернизацию через 15 лет», — объяснили в «РТ-Инвесте». Необходимость дополнительных инвестиций через 15 лет в компании объяснили тем, что все капитальные затраты и финансовые показатели рассчитываются на всем жизненном цикле проекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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