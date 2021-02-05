В Москве арестовали подозреваемого в поджоге машины Росгвардии

Подозреваемому предъявлены обвинения в умышленном уничтожении имущества Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии во время незаконных протестов 31 января арестовали. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы

«Постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток», — пишет ТАСС. Пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук уточнила, что ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

В Москве во время несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального сгорел автомобиль Росгвардии. Предварительными причинами возгорания называли поджог или технические неполадки. Незаконные акции протеста в поддержку блогера прошли в нескольких российских городах. Штабы Навального не подавали заявки на их проведение. Несанкционированные протесты начались после ареста блогера за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше».