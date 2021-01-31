В Москве сгорел автомобиль Росгвардии

Данные о причине возгорания разнятся Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве во время несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального сгорел полицейский автомобиль. Об этом сообщили в экстренных службах города.

«Горел полицейский автомобиль», — рассказал РИА «Новости» источник в службах. Инцидент произошел на Вознесенском переулке. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал поджог. Пострадавших нет.

В Московском управлении Росгвардии подтвердили, что горел служебный автомобиль ведомства, пишет «Интерфакс». Они уточнили, что, по предварительной информации, машина загорелась из-за технической неполадки.

Незаконные акции в поддержку Навального проходят в нескольких российских городах уже второй раз. Заявки на их проведение 23 и 31 января штабы Навального не подавали. Несанкционированные протесты начались после ареста блогера Алексея Навального за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше».

При пожаре никто не пострадал Фото: telrgram-канал Baza

Фото: telrgram-канал Baza