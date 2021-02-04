04 февраля 2021

Начальник свердловской ГИБДД объезжает пробки с мигалкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, патрульная машина, дтп, полиция, проблесковый маячок
Подполковник Алексей Спиридонов объезжает пробки в Академическом районе Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио начальника управления ГИБДД России по Свердловской области Алексей Спиридонов, пользуясь статусом, ездит по улицам Екатеринбурга на машине сопровождения с включенными проблесковыми маячками (мигалками). Об этом сообщили читатели URA.RU, неоднократно видевшие автомобиль в утренних пробках.

«Ежедневно за начальником ГИБДД по Свердловской области в Академический район Екатеринбурга приезжает дежурный автомобиль сопровождения. Чтобы не стоять в пробках машина сопровождения двигается с включенными проблесковыми маячками. Он не имеет права ездить по выделенной полосе. Это является нарушением», — уточнил собеседник.

5 февраля примерно в 7:47 патрульный автомобиль с цифровой частью номера 0099 был замечен на выделенной полосе для общественного транспорта на улице Вильгельма де Геннина в микрорайоне Академический. Машина с синими номерами в объезд пробки двигалась в центр города. Это подтверждается видеозаписью.

Сомнения в законности поездок начальника ГИБДД с проблесковыми маячками высказал автоюрист Кирилл Форманчук. «Отступать от правил дорожного движения можно только при выполнении неотложного служебного задания. Я бы поинтересовался, какое задание каждое утро выполняет начальник ГИБДД», — заявил эксперт.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе свердловского управления ГИБДД России не удалось. В ведомство был отправлен официальный запрос по теме. На момент публикации ответ получен не был.

Подполковник полиции Алексей Спиридонов был назначен врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в конце 2020 года. Прошлый руководитель ведомства Алексей Кисляков, по данным URA.RU, продолжит службу в центральном аппарате МВД России.

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