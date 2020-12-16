Алексей Кисляков в Свердловской области служил с 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Руководитель управления ГИБДД по Свердловской области, полковник полиции Алексей Кисляков переводится в Москву, оставляя свой пост на заместителя — Алексея Спиридонова. Перестановки в управлении Госавтоинспекции URA.RU уже анонсировало.

Кадровые перестановки в свердловской Госавтоинспекции подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области. Также там уточнили, что Алексей Кисляков продолжит службу в центральном аппарате МВД России. «Полковник Кисляков покидает свой пост на Среднем Урале и в скором времени уедет в Москву, где продолжит свою карьеру в ГУ ОБДД МВД России. К выполнению служебных обязанностей на новом посту он приступит 1 января 2021 года», — сообщил агентству Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых, временно исполнять обязанности начальника областной ГИБДД будет подполковник Алексей Спиридонов, нынешний заместитель Кислякова. Сейчас он еще находится в Екатеринбурге. Перед отъездом Кисляков намерен встретиться с коллективом и поблагодарить коллег за плодотворную совместную работу.

Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке полковника полиции Кислякова с поста начальника свердловского управления ГИБДД, на котором он работает с августа 2018 года. По одной из версий, Кисляков может вернуться в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, откуда он был переведен на Урал.