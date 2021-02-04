Власти Тюменской области отменили одно из ключевых ограничений

Губернатор Александр Моор распорядился разрешить работу общепита по ночам и вернуть плановую медпомощь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области сняли часть ограничений, ранее введенных из-за коронавируса. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Моор. В частности, ресторанам и барам разрешили работать после 23:00.

«Решили с 5 февраля снять часть ограничений, введенных в регионе из-за пандемии COVID-19. Предприятия общепита за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на прием посетителей и после 23 часов», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в соцсетях. Он отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизируется, однако полностью отказываться от ограничений пока рано. Масочный режим продолжит действовать.

Кроме того, с сегодняшнего дня жители региона смогут вновь получать плановую медицинскую помощь. Ранее она была ограничена из-за пандемии. Возобновят и профилактически осмотры.