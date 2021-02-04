04 февраля 2021
03 февраля 2021

Власти Тюменской области отменили одно из ключевых ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и консула Германии в Тюмени Матиаса Крузе. Тюмень, моор александр
Губернатор Александр Моор распорядился разрешить работу общепита по ночам и вернуть плановую медпомощь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области сняли часть ограничений, ранее введенных из-за коронавируса. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Моор. В частности, ресторанам и барам разрешили работать после 23:00.

«Решили с 5 февраля снять часть ограничений, введенных в регионе из-за пандемии COVID-19. Предприятия общепита за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на прием посетителей и после 23 часов», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в соцсетях. Он отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизируется, однако полностью отказываться от ограничений пока рано. Масочный режим продолжит действовать.

Кроме того, с сегодняшнего дня жители региона смогут вновь получать плановую медицинскую помощь. Ранее она была ограничена из-за пандемии. Возобновят и профилактически осмотры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...