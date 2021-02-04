Бывший директор директор два с половиной месяца работала в другой должности вопреки постановлению суда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Салехарде уволили директора ГАУ ЯНАО «Ледовый дворец» Ирину Смолькину из-за коррупции. По приговору суда женщина должна была выплатить штраф, оставить пост и покинуть организацию, но несмотря на это она ещё два с половиной месяца работала в другой должности с детьми в этом же учреждении. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«В октябре прошлого года бывший директор ГАУ ЯНАО „Ледовый дворец“ и три ее пособника признаны виновными в присвоении 198 тысяч рублей. Соучастники приговорены к различным видам наказания. Однако, несмотря на вступление в ноябре 2020 года приговора в законную силу, осужденная 2,5 месяца вопреки требованиям закона продолжала работать с детьми в спортивном учреждении в должности начальника отдела физкультурно-массовой работы и спортивных мероприятий», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

В «Ледовом дворец» на запрос корреспондента оперативно ответить не смогли. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU сообщало о бизнесмене из ЯНАО, которые не выплачивал зарплату своим сотрудникам. По данным следственного комитета ЯНАО установлено, что директор компании ООО «Ямалтранстрой» потратил порядка 600 тысяч рублей, принадлежавших работникам, на себя.