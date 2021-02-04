Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пермском крае улучшается: с конца декабря количество заболевших начало снижаться. Это позволило ряду организаций отменить действующие ограничения. Так, вузы региона постепенно вводят очный режим обучения с посещением студентами занятий непосредственно в корпусах образовательных учреждений. Ряд действующих ограничений с 5 февраля отменили и краевые власти. URA.RU публикует обновленный список того, что можно, и что нельзя из-за коронавируса.
В Пермском крае разрешены:
- работа детских развлекательных центров и игровых залов в ТРК;
- работа организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов, либо развлекательные и досуговые услуги в помещениях;
- работа Пермского цирка (при условии заполняемости не более 50% зала);
- катание на коньках на открытых и закрытых катках при условии: нахождение одного человека на 10 кв. метров (на крытых катках — не более 30 человек на льду одновременно);
- массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомления Роспотребнадзора);
- массовые мероприятия в помещениях (при условии, что на каждого человека, находящегося в помещении, приходится не менее 4 кв. метров площади);
- официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 50% от общей вместительности спортивного объекта;
- мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах;
- мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
- одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
- деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 20 человек;
- иные мероприятия, проводимые на основании разрешения оперштаба по борьбе с COVID-19 по предложениям властей.
В Пермском крае по 21 февраля запрещено:
- работа организаций общественного питания в период с 01:00 до 06:00 часов по местному времени (исключение — организации общепита с условиями доставки, а также организации, работающие в аэропорту Перми);
- работа ночных клубов, иных развлекательных и досуговых заведений;
- проведение в кафе и ресторанах корпоративных мероприятий, свадеб, банкетов и других массовых мероприятий.
В Пермском крае введен дистанционный режим работы:
- для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно;
- работников из числа граждан в возрасте, старше 65 лет;
- работников, имеющих хронические заболевания (не менее 30% от штатной численности работников организации).
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