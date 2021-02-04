Оперштаб разрешил увеличить количество зрителей на мероприятиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пермском крае улучшается: с конца декабря количество заболевших начало снижаться. Это позволило ряду организаций отменить действующие ограничения. Так, вузы региона постепенно вводят очный режим обучения с посещением студентами занятий непосредственно в корпусах образовательных учреждений. Ряд действующих ограничений с 5 февраля отменили и краевые власти. URA.RU публикует обновленный список того, что можно, и что нельзя из-за коронавируса.

В Пермском крае разрешены:

работа детских развлекательных центров и игровых залов в ТРК;

работа организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов, либо развлекательные и досуговые услуги в помещениях;

работа Пермского цирка (при условии заполняемости не более 50% зала);

катание на коньках на открытых и закрытых катках при условии: нахождение одного человека на 10 кв. метров (на крытых катках — не более 30 человек на льду одновременно);

массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомления Роспотребнадзора);

массовые мероприятия в помещениях (при условии, что на каждого человека, находящегося в помещении, приходится не менее 4 кв. метров площади);

официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 50% от общей вместительности спортивного объекта;

мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах;

мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;

одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;

деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 20 человек;

иные мероприятия, проводимые на основании разрешения оперштаба по борьбе с COVID-19 по предложениям властей.

В Пермском крае по 21 февраля запрещено:

работа организаций общественного питания в период с 01:00 до 06:00 часов по местному времени (исключение — организации общепита с условиями доставки, а также организации, работающие в аэропорту Перми);

работа ночных клубов, иных развлекательных и досуговых заведений;

проведение в кафе и ресторанах корпоративных мероприятий, свадеб, банкетов и других массовых мероприятий.

В Пермском крае введен дистанционный режим работы:

для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно;

работников из числа граждан в возрасте, старше 65 лет;

работников, имеющих хронические заболевания (не менее 30% от штатной численности работников организации).