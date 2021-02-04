04 февраля 2021
03 февраля 2021

Что разрешено и что запрещено в Пермском крае во время карантина. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие фестиваля модной индустрии
Оперштаб разрешил увеличить количество зрителей на мероприятиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пермском крае улучшается: с конца декабря количество заболевших начало снижаться. Это позволило ряду организаций отменить действующие ограничения. Так, вузы региона постепенно вводят очный режим обучения с посещением студентами занятий непосредственно в корпусах образовательных учреждений. Ряд действующих ограничений с 5 февраля отменили и краевые власти. URA.RU публикует обновленный список того, что можно, и что нельзя из-за коронавируса.

В Пермском крае разрешены:

  • работа детских развлекательных центров и игровых залов в ТРК;
  • работа организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов, либо развлекательные и досуговые услуги в помещениях;
  • работа Пермского цирка (при условии заполняемости не более 50% зала);
  • катание на коньках на открытых и закрытых катках при условии: нахождение одного человека на 10 кв. метров (на крытых катках — не более 30 человек на льду одновременно);
  • массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомления Роспотребнадзора);
  • массовые мероприятия в помещениях (при условии, что на каждого человека, находящегося в помещении, приходится не менее 4 кв. метров площади);
  • официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 50% от общей вместительности спортивного объекта;
  • мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах;
  • мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
  • одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
  • деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 20 человек;
  • иные мероприятия, проводимые на основании разрешения оперштаба по борьбе с COVID-19 по предложениям властей.

В Пермском крае по 21 февраля запрещено:

  • работа организаций общественного питания в период с 01:00 до 06:00 часов по местному времени (исключение — организации общепита с условиями доставки, а также организации, работающие в аэропорту Перми);
  • работа ночных клубов, иных развлекательных и досуговых заведений;
  • проведение в кафе и ресторанах корпоративных мероприятий, свадеб, банкетов и других массовых мероприятий.

В Пермском крае введен дистанционный режим работы:

  • для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно;
  • работников из числа граждан в возрасте, старше 65 лет;
  • работников, имеющих хронические заболевания (не менее 30% от штатной численности работников организации).

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