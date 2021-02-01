Пермский госуниверситет отменил карантин

Студенты ПГНИУ приступят к традиционному формату обучения с 8 февраля Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский государственный университет (ПГНИУ) отменил ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«С 8 февраля для студентов ПГНИУ очной формы обучения учебный год продолжится традиционно», — пояснили в вузе. Коронавирусные ограничения отменены для бакалавров I и IV курсов, студентов специалитета I и V курсов, всех студентов магистратуры и выпускного курса колледжа профобразования.

Студенты очно-заочной и заочной форм обучения учатся в формате дистанта. В удаленном режиме продолжат работать возрастные сотрудники вуза и преподаватели, у которых имеются хронические заболевания. Ранее карантин для студентов ослабили Пермский государственный политехнический университет (ПНИПУ) и Пермский институт железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС).

Приказ о возвращении российских вузов к очному обучению в конце января подписал глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Обучение должно быть реализовано с соблюдением всех профилактических мер, указывалось в документе.