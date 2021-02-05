Инфекционист: как формируется иммунитет к коронавирусу у детей

Ребенок с тяжелыми заболеваниями может заболеть коронавирусом в тяжелой форме Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У детей иммунитет к коронавирусу может формироваться за счет того, что их организм часто встречается с подобными заболеваниями. Таким мнением с URA.RU поделился бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.

«Коронавирусы, которые являются братьями современного коронавируса в какой-то степени дают возможность иметь иммунитет. Детишки довольно часто болеют респираторными инфекциями, особенно те, которые ходят в детские учреждения, часто общаются между собой и заражаются. „Проиммунивание“ происходит», — сказал Малышев. По его словам, среди всех респираторных заболеваний коронавирусы занимают от 15 до 20%.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов не согласен с этим утверждением. Он уверен, что контакта с респираторными заболеваниями, в том числе с коронавирусами не достаточно для формирования долгосрочного клеточного противовирусного иммунного ответа. «Те перекрестные антитела, которые есть в небольшом количестве не защищают от коронавируса. Дети болеют меньше и легче в силу количества рецепторов через которые вирус проникает в клетки и отсутствия тех факторов риска, которые определяют тяжелое течение коронавируса», — объяснил специалист в беседе с агентством. Если же у ребенка диабет, ожирение или онкология, то он уязвим перед вирусом, как и взрослые.

Специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» профессор Александр Бутенко считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к июлю 2021 года. Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что антитела к COVID-19 находятся в организме человека несколько месяцев, дальше защита человека от заболевания будет зависеть от изначального иммунитета, передает агентство Nation News.