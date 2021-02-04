Жители ХМАО жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса

Жители ХМАО жалуются на давление из-за отказа от вакцинации «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО жалуются, что на работе отказ прививаться от коронавируса принимают только по медотводу больницы. В противном случае работников ждет лишение премии. В частности, компания «Сургутнефтегаз» грозится лишить премии сотрудников, которые без уважительной причины отказались от вакцинации.

«На работе отказ от прививки (Спутник V) принимают только по медотводу от медика ОКБ», — пишет анонимный пользователь в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» «ВКонтакте». «В Сургутнефтегазе об увольнении пока нет речи, но вот о депремировании объявили. Прививки пошли делать, а кому хочется без премий сидеть», — объяснила жительница Сургута корреспонденту URA.RU в личной беседе.

В департаменте здравоохранения ХМАО заверили, что вакцинация проводится только с информированного добровольного согласия. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» на звонок журналиста не ответили. Туда был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать жалобу. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Но источник внутри компании заявляет, что ни о какой принудительной вакцинации в компании речи не идет. «Есть отдельные руководители, которые могут таким образом пугать подчиненных, но эта ситуация точно не имеет системный характер. Нужно разбираться», — заключил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что учителей в ХМАО пугают увольнением за отказ прививаться от COVID. При этом региональные и муниципальные власти заявили, что вакцинация от коронавируса строго добровольна.

Обновлено 14:40: В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» корреспонденту URA.RU ответили, что в компании процесс вакцинированная ведется только на добровольной основе. «Конечно, такая информация не соответствует действительности. Вакцинация полностью добровольна. Сейчас мы формируем списки на добровольную вакцинацию, счет идет на десятки тысяч желающих», — добавили в компании.