Аналитик предсказал дату выхода бюджетной модели iPhone

За основу дизайна SE возьмут iPhone 11 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Apple не планирует выпускать новый iPhone SE в 2021 году. Таким мнением поделился аналитик JP Morgan Уильям Янг.

«iPhone SE 3, скорее всего, появится в 2022 году», — пишет Wccftech со ссылкой на аналитика. Янг считает, что в компании уже работают над этой моделью.

По данным Ixbt.com, новая бюджетная версия iPhone будет повторять дизайн 11 серии. Диагональ его экрана составит 6,1 дюйма. В основной камере будут использоваться 12-мегапиксельные датчики изображения с широкоугольным объективом и оптической стабилизацией.

Презентация iPhone 13 пройдет в сентябре 2021 года. Модели будут оборудованы большим количеством камер и технологией LiDAR.