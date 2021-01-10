Производители выпустят смартфоны с технологиями будущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году большинство смартфонов сильно изменятся. На некоторых устройствах будет еще больше камер, другие модели станут складными, а один из китайских флагманов вообще останется без проводного зарядного устройства. О самых интересных изменениях в мире гаджетов — в нашем материале.

Новая линейка Samsung Galaxy выйдет зимой 2021 года. Создатели моделей S21, S21+ и S21 Ultra убрали боковую рамку: вместо этого там будет продолжение дисплея. В смартфонах предполагается 3 камеры — основная (12 мегапикселей), широкоугольная и зум. Смартфон будет поддерживать 5G, сообщают аналитики издания Moscow daily news.

В мире технологий не обойдется и без iPhone 13 фирмы Apple. Все 4 модели этой серии оборудуют большим количеством камер. Еще один плюс — сканирование всего, что хочется, с помощью LiDAR — новой технологии. Хотя она уже есть у предыдущей модели — iPhone 12. Презентация 13 серии пройдет в сентябре 2021 года, и пока это все, что известно про «чертову дюжину».

Еще один производитель, держащий в тайне большинство своих разработок — Samsung. Одно известно: Galaxy Z Fold 3 будет гораздо тоньше предшественника, аксессуар оснастят стилусом, а дисплей, наоборот, уменьшат до 7,55 дюйма. Дата выхода гаджета пока не сообщается.

Фанаты смартфонов Xiaomi будут рады узнать, что флагман Mi 11 выйдет в двух вариантах — с проводной зарядкой и без зарядного устройства вообще. Вероятно, заряжать аксессуар нужно будет через док-станцию, а, может быть, в компании уже придумали новый способ. В любом случае, оба варианта Xiaomi Mi 11 будут стоить одинаково: 45 тысяч рублей.

Еще одному лидеру на рынке телефонов — Nokia, тоже предстоит решить проблему с питанием телефона. Свою новую модель 7.3 5G разработчики оснастят быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Кроме того, цена аксессуара будет такой же, как у флагмана Xiaomi, 45 тысяч рублей. Фронтальную камеру Nokia 7.3 5G будет расширять до 24 или 32 мегапикселей.

Последний в списке новинок — китайский смартфон OnePlus 9. За 52 тысячи рублей пользователь получит флагманский чип Snapdragon 888 Plus в составе. Производительность чипа ожидаемой новинки — 26 трлн операций в секунду (в прошлом поколении — 15 трлн). Соответственно, аппарат станет мощнее и быстрее предшественника.

Специалисты уже предсказывали, что производители смартфонов в дальнейшем сделают упор на беспроводные зарядки. Также в будущем станет больше безрамочных гаджетов.