В ХМАО мать школьницы заявила о нападении контролера на ее дочь

В ХМАО контролер в автобусе грубо обошелся с ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске контролер автобусного маршрута грубо обошелся со школьницей, которая заплатила за проезд. У ребенка не хватило денег на второй билет, а ту мелочь, что удалось достать, он, якобы, бросил в ребенка. Об этом мать школьницы Анастасия Попонина рассказала в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Деньги на проезд были, купила билет, бросила его через пару минут в баночку мусорную где лежало уже пару билетов. На остановке зашёл контролёр. Спрашивала билеты, ребёнок стал доставать и показывать ей. Она разоралась на неё и заставила платить ещё раз. Подвела к водителю, который подтвердил, что девочка платила за проезд. Она на этом не успокоилась, требовала денег или выйти из автобуса. Ребёнок ей отдал 24 рубля вместо 27 рублей — больше не было, а она их кинула в ребенка. Ребенок со слезами стал собирать», — пишет Попонина.

Мать школьницы добавила, что об инциденте сообщит в АТП города. И уточнила, что вечером ребенка из школы забирает сама, поэтому денег на второй билет у девочки не хватило. В комментариях под постом не все пользователи поверили, что контролер мог так поступить с ребенком. «Дети, чтобы родители не ругали, бывает говорят не совсем так, как было», — считает Маша Петрова. «Может ваш ребенок нафантазировал, от страха перед вами? Не исключено, что ребенок и вовсе не платил, а купил что-то, а маме соврал», — спрашивает Ася Тургенева. В АТП Ханты-Мансийска не ответили на звонок корреспондента URA.RU.