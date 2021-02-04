04 февраля 2021
03 февраля 2021

В Тюмени уволен телеведущий, допустивший мат в эфире

© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущий Никита Белов выругался матом в эфире вечернего выпуска новостей на телеканале «Тюменское время» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, который накануне, 4 февраля, в вечернем выпуске новостей выругался матом на коллег, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил заместитель генерального директора холдинга «Сибинформбюро» Роман Мамонтов. Помимо Белова из-за этой ситуации по собственному желанию уволились еще два человека.

«Уволилась вся бригада. Это люди, имевшие непосредственное отношение к подготовке выпуска новостей: ведущий, режиссер и монтажер. Ребята сами приняли подобное решение, потому что прекрасно понимают, что подобное поведение просто недопустимо. С сегодняшнего дня они не являются сотрудниками холдинга «Сибинформбюро», — пояснил Мамонтов в беседе с агентством.

Он добавил, что из-за инцидента с матом в эфире выпуска новостей холдингом были нарушены сразу несколько требований Роскомнадзора. Кроме этого, компания понесла репутационные потери и рискует испортить отношения с партнерами. Ранее руководство телеканала принесло официальные извинения за этот инцидент.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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