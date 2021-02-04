04 февраля 2021

В выходные Свердловскую область накроют метель, снег и морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный снегопад в Екатеринбурге, исторический сквер, метель, город в снегу, снегопад
Автовладельцам посоветовали быть максимально бдительными и внимательными при управлении машинами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Свердловской области предупредили об очень сильном снеге, метели и порывах ветра, которые придут в регион 6 и 7 февраля. Рекомендации о соблюдении необходимых мер предосторожности были разосланы областным управлением МЧС с помощью SMS-сообщений.

«По информации синоптиков, 6 февраля местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода. 7 февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха, местами до -31°, на дорогах гололедица. Также в выходные дни ожидаются метели при порывах ветра до 15-20 м/с», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Автовладельцам посоветовали быть максимально бдительными и внимательными при управлении машинами. «В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, при сильном ветре они представляют большую опасность», — уточнили там.

Ранее спасатели предупреждали жителей Среднего Урала, что 2 февраля их ждут снегопады и метели. Перед этим коммунальщики Екатеринбурга несколько дней не могли до конца ликвидировать последствия прежних снегопадов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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