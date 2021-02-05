Бывшего главу ПФР Дроздова уволили из Минфина

Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности. Экс-руководитель Пенсионного фонда России покидает Минфин.
«Дроздов спустя год освобожден от должности замминистра финансов», — пишет РИА «Новости». Увольнение произошло в связи с упразднением должности. Документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
URA.RU попыталось связаться с Дроздовым, однако по телефону, имеющемуся у редакции, никто не взял трубку. Агентство направило запрос в пресс-службу Минфина России.
Дроздов возглавлял ПФР с июля 2008 года по январь 2020 года. Во время руководства Дроздова в ПФР произошёл переход от единого социального налога к страховым взносам на пенсионное обеспечение, также был реализован ряд программ.
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