Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер заняла новый пост

Ирина Текслер продолжает развивать благотворительную деятельность в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Попечительский совет благотворительного фонда «Русь» в Челябинской области возглавила общественный деятель, супруга губернатора Ирина Текслер. Эту информацию подтвердили URA.RU в Челябинской епархии РПЦ.

«Действительно, сегодня глава Управляющего совета благотворительного фонда „Фонд продовольствия ‚Русь‘“ Георгий Романов подписал соглашение с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием о сотрудничестве. Это часть работы по созданию отделения фонда в регионе, который планируется сделать основным в УрФО. Его попечительский совет возглавит Ирина Текслер», — рассказал URA.RU епархиальный секретарь отец Игорь (Шестаков).

«Практика сотрудничества области с фондом продовольствия „Русь“ достаточно успешная. „Русь“ работает по всей стране и стратегическое соглашение позволит выстроить комплексную, структурированную работу на территории области. Церкви, церковные волонтерские центры — это место притяжения людей, место помощи. Мы видим, насколько это необходимо и востребовано. В рамках соглашения местом распределения помощи станут церкви», — прокомментировала событие Ирина Текслер.

Накануне соглашение о сотрудничестве подписал с «Русью» и челябинский губернатор. «С прошлого года мы активно взаимодействуем с фондом продовольствия „Русь“. Результаты вдохновляют: более 44 тысяч продовольственных наборов были доставлены нашим пожилым жителям и более 66 тысяч наборов — семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Эта помощь была очень востребована и необходима. Будем содействовать работе фонда в регионе», — отметил Алексей Текслер. Ключевым направлением в 2021 году станет привлечение местных сельхозпроизводителей для оказания помощи нуждающимся.