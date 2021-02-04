Радиационный фон вблизи частей ракеты в норме фото: сайт правительства ЯНАО

В ямальской тундре нашли части упавшей ракеты «Союз-2», которую запустили с космодрома «Плесецк» в ночь на 3 февраля. Ранее эвакуированные жители вернулись домой, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Ракета „Союз-2“ стартовала во вторник, с космодрома „Плесецк“ (Архангельская область). Отделяющиеся фрагменты ракеты упали в Ямальском районе на значительном удалении от населенных пунктов. Пострадавших нет», — говорится в отчете ведомства.

В правительстве отметили, что накануне запуска ракеты были проверены стоянки кочевников, оттуда эвакуировали 11 человек. Остальные граждане покинули опасную территорию самостоятельно.

Ранее URA.RU опубликовало видео очевидцев, которые смогли заснять падение фрагментов ракеты. Ее части упали в безлюдном районе.