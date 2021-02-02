02 февраля 2021
01 февраля 2021

Очевидцы засняли падение частей ракеты «Союз» в ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос, ракета, пуск ракеты, космодром
Ракета была запущена с космодрома в Плесецке Архангельской области Фото: Роскосмос

Части ракеты «Союз», запущенной с космодрома Плесецк в ночь на 3 февраля, как и ожидалось, упали в безлюдном районе ЯНАО. Очевидцы сумели заснять выход ракеты в околоземное пространство и отделение одной из ступеней.

«Достал телефон и успел запечатлеть момент вхождения ступени в плотные слои атмосферы», — приводит ИА «СеверПресс» слова начальника отдела по делам ГО и ЧС в Ямальском районе Павла Фатеева. По словам очевидца, район предполагаемого падения частей ракеты был обследован, но ничего пока не найдено — поиски продолжатся завтра.

Ранее URA.RU рассказывало о вероятности падения частей ракеты в Ямальском районе ЯНАО. О запуске население было предупреждено заблаговременно, власти рекомендовали гражданам воздержаться от поездок между Яр-Сале и факторией Порц-Яха.

При этом падение частей ракет, запускаемых с космодрома в Плесецке, для Ямала уже не редкость: последние 20 лет такое происходит практически ежегодно. В случае возникновения угрозы для местных тундровиков, предусмотрена возможность их временной эвакуации из опасной зоны.

Видео: ИА «Север-Пресс»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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