Выборы ректора челябинского медвуза вышли на новый этап

Данные на Андрея Важенина отправят в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученый совет Южно-Уральского государственного медицинского университете (ЮУГМУ, Челябинск) 5 февраля утвердил список кандидатов в ректоры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУГМУ, в список вошли все четыре претендента, подавшие заявления для участия в выборах.

«В начале будущей недели документы будут отправлены в Москву, в кадровую комиссию Минздрава РФ, — уточнили в пресс-службе университета. — Мы ждем, что в течение двух недель согласуют кандидатов. Те, кого согласуют, получат право в течение месяца вести агитацию». Сами выборы пройдут в апреле.

В вузе отметили высокий конкурс на пост ректора. В 2016 году в выборах участвовали только два кандидата — Илья Волчегорский, выигравший выборы, и завкафедрой дерматовенерологии ЮУГМУ, главный дерматовенеролог области Олег Зиганшин.

В этих выборах Волчегорский и Зиганшин тоже принимают участие. Заявления также подали главный онколог УрФО, депутат челябинского заксобрания, академик Андрей Важенин и доцент кафедры фармации и химии фармацевтического факультета университета Антон Синицкий.

Важенин в медуниверситете возглавляет кафедру онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Заявление для участия в выборах ректора ЮУГМУ он подал 22 января. По данным URA.RU областные власти поддерживают Важенина. Выборы ректора пройдут в апреле. Сам Важенин, как и Волчегорский, процесс не комментируют.