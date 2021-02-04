В ХМАО у сотрудников почты вымогают деньги и пугают увольнениями

На недопустимое поведение начальства пожаловался кто-то из сотрудников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО руководство одного из почтовых отделений Сургута пригрозило сотрудникам увольнениями за невыполнение плана. Переписку опубликовали в группе «ЧП Сургут» соцсети «ВКонтакте». Также работников вынуждают покрывать недостачи со своих зарплат.

«По окончанию этого месяца план 1 200 000 рублей. Если не вытянем, с кем-то будем прощаться. Нас обязали назвать ФИО одного оператора и одного почтальона для увольнения. Так сказать, слабое звено. Поэтому вы обязательно ведите свои продажи, в конце месяца я их предоставлю в управу», — таково содержание переписки руководства и подчиненных почтового отделения, выложенной в группе «ЧП Сургут» соцсети «ВКонтакте» анонимным автором.

Кроме того, в диалоге с подчиненными руководство требует кассиров сдать по 3 000 рублей с зарплаты. Деньги пойдут на покрытие недостачи. «Кто не сдает — пишет заявление, и до свиданья», — говорится в переписке.

На звонки URA.RU в почтовом отделении не ответили. Агентство направило запрос в пресс-службу «Почты России».