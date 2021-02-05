Родные умершей говорят, что изначально диагноза COVID у женщины не было Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге родственники 85-летней Лидии Урсу оспаривают ее посмертный диагноз: госпитализированная с пролежнем, она умерла от COVID, если верить справке. Об этом URA.RU рассказал ее внук, общественник Евгений Жабреев.

Под конец жизни у женщины развилась деменция. «Мы вместе гуляли по парку, дома я кормил с ложечки», — вспоминает Евгений. Под Новый год баба Лида почувствовала себя плохо. 2 января у нее поднялась температура до 37,5.

Скорая увезла женщину в ГКБ №14, где ее прооперировали. «Ей удалили пролежень на копчике и положили под кислород: она не могла дышать, — рассказал Евгений. — Лечащий врач сказал, что у нее поражено 40% легких, но у лежачих такое часто бывает — жидкость затекает в легкие».

Лидия Урсу 50 лет проработала массажистом в детской больнице. На ее похоронах собралось больше 100 человек Фото: предоставлено родными умершей

Мазки на коронавирус дали отрицательный результат. 14 января женщину начали готовить на перевод в клинику института мозга (лечить последствия инсульта), но 18 января она скончалась. В справке о смерти среди причин указан COVID-19. Жабреев уверен: бабушку «записали в ковидные», чтобы больница получила за нее больше денег.

Получить комментарий главврача ГКБ №14 Владимира Кухаркина не удалось — он не ответил на звонок. Медик, знакомый с ходом лечения Лидии Урсу, пояснил, что диагноз был поставлен с учетом КТ и клинической картины в целом, а посмертный анализ тканей подтвердил COVID.

«Мы искренне сочувствуем родственникам умершей, но предлагаем не искать конспирологии: никаких „страховок“ за COVID не предусмотрено. Тариф на стационарное лечение пациентов с коронавирусом в системе ОМС составляет от 40 до 170 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в Территориальном Фонде обязательного медицинского страхования.

По всем летальным случаям эксперты ТФОМС и страховых компаний проводят экспертизу. «Выдавать одно заболевание за другое бессмысленно: штрафы и санкции будут многократно выше полученного больницей „ковидного“ тарифа», — пояснили в фонде.

Баба Лида заменила Евгению маму, когда он остался сиротой. В конце ее жизни уже он нянчился с ней Фото: предоставлено родными умершей

В направлении на перевод в другую больницу говорится, что вирус не идентифицирован Фото: предоставлено родными умершей

Но в справке о смерти он назван одной из причин Фото: предоставлено родными умершей

Лидия Урсу с внуком, невесткой и правнуками Фото предоставлено родственниками умершей