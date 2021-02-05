В Екатеринбурге родственники 85-летней Лидии Урсу оспаривают ее посмертный диагноз: госпитализированная с пролежнем, она умерла от COVID, если верить справке. Об этом URA.RU рассказал ее внук, общественник Евгений Жабреев.
Под конец жизни у женщины развилась деменция. «Мы вместе гуляли по парку, дома я кормил с ложечки», — вспоминает Евгений. Под Новый год баба Лида почувствовала себя плохо. 2 января у нее поднялась температура до 37,5.
Скорая увезла женщину в ГКБ №14, где ее прооперировали. «Ей удалили пролежень на копчике и положили под кислород: она не могла дышать, — рассказал Евгений. — Лечащий врач сказал, что у нее поражено 40% легких, но у лежачих такое часто бывает — жидкость затекает в легкие».
Мазки на коронавирус дали отрицательный результат. 14 января женщину начали готовить на перевод в клинику института мозга (лечить последствия инсульта), но 18 января она скончалась. В справке о смерти среди причин указан COVID-19. Жабреев уверен: бабушку «записали в ковидные», чтобы больница получила за нее больше денег.
Получить комментарий главврача ГКБ №14 Владимира Кухаркина не удалось — он не ответил на звонок. Медик, знакомый с ходом лечения Лидии Урсу, пояснил, что диагноз был поставлен с учетом КТ и клинической картины в целом, а посмертный анализ тканей подтвердил COVID.
«Мы искренне сочувствуем родственникам умершей, но предлагаем не искать конспирологии: никаких „страховок“ за COVID не предусмотрено. Тариф на стационарное лечение пациентов с коронавирусом в системе ОМС составляет от 40 до 170 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в Территориальном Фонде обязательного медицинского страхования.
По всем летальным случаям эксперты ТФОМС и страховых компаний проводят экспертизу. «Выдавать одно заболевание за другое бессмысленно: штрафы и санкции будут многократно выше полученного больницей „ковидного“ тарифа», — пояснили в фонде.
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