Синоптики выпустили предупреждение для москвичей

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Клипарт по теме Погода. Челябинск., тротуар, снег, пешеход, желтые листья, гололедица
Синоптики уточнили, что москвичам опасно выходить на улицу до утра 7 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Москвы и Московской области до конца недели опасно выходить на улицу из-за гололедицы. Соответствующее заявление сделали специалисты Гидрометцентра России.

«„Желтый“ уровень погодной опасности, который был объявлен в связи с гололедицей, продлили в столице и Подмосковье», — передает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение синоптиков. Они уточнили, что москвичам опасно выходить на улицу до утра 7 февраля.

Синоптики подчеркнули, что с 8 февраля в столице значительно похолодает. Морозы могут достигать минус 25 градусов.

Ранее эксперты центра «Фобос» предупредили об аномальной погоде на всей территории России. В европейскую часть РФ придут сильные холода, а в Сибири ожидается оттепель из-за аномально высоких температур. В южных регионах России пройдут осадки, добавили синоптики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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