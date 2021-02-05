Синоптики выпустили предупреждение для москвичей

Жителям Москвы и Московской области до конца недели опасно выходить на улицу из-за гололедицы. Соответствующее заявление сделали специалисты Гидрометцентра России.
«„Желтый“ уровень погодной опасности, который был объявлен в связи с гололедицей, продлили в столице и Подмосковье», — передает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение синоптиков. Они уточнили, что москвичам опасно выходить на улицу до утра 7 февраля.
Синоптики подчеркнули, что с 8 февраля в столице значительно похолодает. Морозы могут достигать минус 25 градусов.
Ранее эксперты центра «Фобос» предупредили об аномальной погоде на всей территории России. В европейскую часть РФ придут сильные холода, а в Сибири ожидается оттепель из-за аномально высоких температур. В южных регионах России пройдут осадки, добавили синоптики.
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