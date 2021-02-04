04 февраля 2021

Синоптики заявили о погодных аномалиях по всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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В Центральной части России прогнозируется похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В европейской части России продолжается аномальное похолодание, а в Поволжье и южных широтах находится зона осадков. В Сибири при этом аномально резкое потепление.

«На Кавказе, например, ожидаются довольно сильные дожди. Но что еще более удивительно — дожди, местами ледяные, возможны в Сибири», — сообщили эксперты центра «Фобос». Мощная и продолжительная оттепель начинается за Уральским хребтом и распространяется на весь регион.

Так, в Кургане температура поднялась выше нуля. В Новосибирске завтра температура также подойдет к нулю. Что касается Москвы, то там температура в выходные будет до -14, а ко вторнику до -16. Однако синоптики предупреждают, что основные морозы в центральной России — еще впереди.

Ранее в Москве прошел снегопад, который, по ожиданиям специалистов «Фобос», приведет к увеличению высоты снежного покрова на 4-5 сантиметров, пишет портал «Дни.ру». Однако не во всей Сибири ожидается потепление. Так, синоптики предупреждали о сильнейших перепадах температур в ЯНАО от -8 до -33 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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