Синоптики заявили о погодных аномалиях по всей России

В Центральной части России прогнозируется похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В европейской части России продолжается аномальное похолодание, а в Поволжье и южных широтах находится зона осадков. В Сибири при этом аномально резкое потепление.

«На Кавказе, например, ожидаются довольно сильные дожди. Но что еще более удивительно — дожди, местами ледяные, возможны в Сибири», — сообщили эксперты центра «Фобос». Мощная и продолжительная оттепель начинается за Уральским хребтом и распространяется на весь регион.

Так, в Кургане температура поднялась выше нуля. В Новосибирске завтра температура также подойдет к нулю. Что касается Москвы, то там температура в выходные будет до -14, а ко вторнику до -16. Однако синоптики предупреждают, что основные морозы в центральной России — еще впереди.

Ранее в Москве прошел снегопад, который, по ожиданиям специалистов «Фобос», приведет к увеличению высоты снежного покрова на 4-5 сантиметров, пишет портал «Дни.ру». Однако не во всей Сибири ожидается потепление. Так, синоптики предупреждали о сильнейших перепадах температур в ЯНАО от -8 до -33 градусов.