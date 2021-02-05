05 февраля 2021

Роспотребнадзор выдвинул требование к приезжающим в РФ на поезде

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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, билеты, вокзал, поезд, зима, туризм, путешествие, пассажир, проводник, ржд, турист, жд, пассажиры, железная дорога, проводник поезда
Пассажирам, приезжающим в Россию на поездах, нужно будет иметь при себе справку об отсутствии коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пассажирам, приезжающим в Россию на поездах из-за рубежа, нужно будет иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Соответствующие рекомендации Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении опубликованы на сайте Роспотребнадзор.

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за 3 дня», — говорится в рекомендациях. Справка не требуется детям до пяти лет, если она есть у сопровождающих их лиц. Также требование не распространяется на членов правительственных делегаций при их возвращении на родину, сотрудников локомотивных бригад и других лиц, связанных с железнодорожными перевозками.

Премьер Михаил Мишустин разрешил возобновить 8 февраля на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, с остановкой поездов в Минске.

В апреле прошлого года РЖД временно отменила два железнодорожных сообщения, которые шли из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Кроме того, временно были отменены поезда, которые шли в Белоруссию.

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