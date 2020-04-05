Поезда из России перестанут ходить в Калининград

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РЖД временно отменило маршруты из Москвы и Санкт-Петерубрга в КалининградФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

РЖД временно отменила два железнодорожных сообщения, которые шли из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Об этом говорится на сайте компании.

«Временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории Республики Беларусь и Литовской республики», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение было принято на основании главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ Юрия Каськова. В компании подчеркнули, что деньги за неиспользованные билеты в отмененные поезда будут возвращены в полном объеме.

Кроме того временно отменили поезда, которые шли в Белоруссию. В сообщении говорится, что будет отменено четыре маршрута.

Ранее РЖД сообщили, что сократят периодичность курсирования 37 поездов и отменят 53 поезда дальнего следования с 7 апреля из-за снижения количества пассажиров на фоне пандемии коронавируса, напоминает «Царьград». Вернуть отменные маршруты обещают при улучшении эпидемиологической ситуации и увеличении потребности в поездках у населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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