Кудрин предрек третью волну коронавируса в России

В 2021 году правительству РФ придется предпринимать новые меры поддержки населения, уверен Алексей Кудрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наступивший 2021 год будет не сильно легче, чем 2020-й, так как начинается третья волна пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше», — приводит слова Кудрина РИА «Новости». Он подчеркнул, что россиянам в нынешнем году не удастся расслабиться.

По мнению Кудрина, правительству РФ придется предпринимать новые меры поддержки населения, так как это будет трудный год. При этом, отметил Кудрин, российским властям не стоит забывать о давних проблемах, среди которых увеличение уровня бедности.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом в мире, несмотря на массовую вакцинацию, пишет «Национальная служба новостей». А главврач «Коммунарки» Денис Проценко, принявшей самого первого в РФ пациента с COVID-19, считает, что после первой и второй волны пандемии коронавируса последует третья. К такому выводу он пришел, связывая предыдущие эпидемии — испанки, азиатский, свиной и птичий грипп. Тем временем европейские ученые пришли к выводу, что COVID-19 может стать хроническим заболеванием, передает агентство Nation News.