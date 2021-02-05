Евгений Кафеев переходит на работу в Уральский МКС «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь Курганского регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев сложил с себя полномочия. Решение об этом он принял после того, как получил новую должность в Уральском межрегиональном координационном совете партии. Об этом на региональной конференции «ЕР» заявил руководитель МКС Иван Квитка.

«Президиум генсовета принял решение назначить Кафеева заместителем руководителя Уральского межрегионального координационного совета партии. Он будет курировать выборы», — заявил Квитка. После этого он вручил Кафееву благодарственное письмо секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«Действительно, я написал заявление», — заявил Кафеев. Он отметил, что продолжить работать в Курганской области, останется депутатом областной думы и членом регионального политсовета партии. Решение единогласно поддержали члены конференции.

Выборы нового секретаря регионального отделения «ЕР» состоятся 6 февраля на конференции. Основным кандидатом на этот пост считают Александра Ильтякова.