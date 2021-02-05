05 февраля 2021
04 февраля 2021

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура понизится до -18 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 6 и 7 февраля ожидаются сильный ветер, метели и мокрый снег. Об этом сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Челябинска.

«6 февраля, ночью и днем 7 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах. На дорогах — сильная гололедица. Резкое понижение температуры воздуха до минус 13—минус 18 градусов», — говорится в сообщении.

ФКУ Управление дорогами «Южный Урал» предупреждает, что на дорогах уже принимаются все меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Спецтехника находится в рабочем режиме, а дежурство на трассах ведется круглосуточно.

В Челябинске и Екатеринбурге 6 февраля прошел дождь. Метеорологи заявляют, что после оттепели в регионы придут заморозки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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