После оттепели в Екатеринбург придут сильные морозы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дожди в Екатеринбурге и Челябинске 6 февраля — это оттепель, после которой в регионы придут заморозки. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделала метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

В субботу температура воздуха в Свердловской и Челябинской областях достигла плюсовых значений. Таяние снега сопровождается дождями. «Это обычная оттепель. Но чем сильнее оттепель, тем быстрее заток холодного воздуха, потому что теплый воздух более разреженный. Нас ждет сильное похолодание, гололедица под ногами, возможно, гололед на деревьях, зданиях. Сегодня ночью ждите холодину», — ожидает Пестрякова.

Метеоролог предупредила, что в уральских регионах еще несколько месяцев стоит ожидать резких скачков температуры. «Февраль — коварный месяц. Он считается концом зимы, но по факту март еще зимний месяц. Треть февраля ожидается холоднее января, хотя в этом году январь уже достаточно холодный был. Будут еще погодные качели», — добавила Пестрякова.

Ранее синоптики центра «Фобос» предупредили об аномальной погоде на всей территории России. В европейскую часть страны придут сильные холода, а в Сибири ожидается оттепель из-за аномально высоких температур. Тем временем, москвичей предупредили о похолодании 8 февраля.