В мэрии Екатеринбурга потепление назвали сюрпризом

Мэрия попросила екатеринбуржцев быть осторожнее в связи с ожидающимся гололедом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге погода оказалась сюрпризом для мэрии и горожан. Из-за скачков температуры людям в ближайшие дни стоит быть осторожнее, заявили в пресс-службе екатеринбургской мэрии.

«Погода вновь нам преподнесла сюрприз в виде оттепели с дождем. К вечеру ожидается похолодание и дождь сменится ледяным дождем. <…> Возможно образование гололеда на дорогах и тротуарах», — сказано в официальном telegram-канале мэрии Екатеринбурга.

Власти города призвали людей быть осторожными во время прогулок, одеваться по погоде и не сильно маневрировать за рулем. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян рассказала URA.RU, что коммунальщики уже делают все, чтобы екатеринбуржцы не пострадали из-за переменчивости погоды.

«Это образно „сюрпризы природы“. Конечно, все были в курсе прогноза погоды и все подготовились. Что касается ДЭУ (дорожно-эксплуатационных управлений), там еще раз обновлен запас противогололедных компонентов. Завтра с утра или даже в ночь ДЭУ будут посыпать город противогололедной смесью и мелкофракционным щебнем», — объяснила Мкртчян.

2 февраля врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что недавно прошедшие снежные бури улучшат урожай. Также по его мнению это поможет обеспечить город водой.